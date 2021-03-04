2021/03/04 | 13:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد تمكنت الشرطة المجتمعية التابعة لوزارة الداخلية، من ايقاف عملية ابتزاز لفتاة في محافظة الانبار.وجاء في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “الشرطة المجتمعية أوقفت حالة ابتزاز الكتروني مارسها احد الأشخاص في محافظة الأنبار بحق فتاة من المحافظة”.وبينت المجتمعية، إن “العملية جاءت على خلفية مناشدة الفتاة على خطها الساخن، …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة المجتمعية توقف عملية ابتزاز لفتاة في الانبار) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة المجتمعية توقف عملية ابتزاز لفتاة في الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).