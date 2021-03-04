2021/03/04 | 13:01 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ عقد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الخميس، جلسة خاصة لمناقشة أوضاع محافظة ذي قار.وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان مقتضب، إن “النائب الاول لرئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة الخاصة بمناقشة اوضاع محافظة ذي قار بحضور نواب المحافظة وحضور الامين العام لمجلس الوزراء و٧ وزراء (المالية والتخطيط والكهرباء والصحة و الزراعة والبلديات و العمل)”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تضم 7 وزراء..



جلسة رفيعة المستوى لمناقشة الأوضاع في محافظة ذي قار عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تضم 7 وزراء.. جلسة رفيعة المستوى لمناقشة الأوضاع في محافظة ذي قار) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تضم 7 وزراء.. جلسة رفيعة المستوى لمناقشة الأوضاع في محافظة ذي قار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).