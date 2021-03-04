2021/03/04 | 13:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ ناقش رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان مع السفير البريطاني ستيفن هيكي دعم فريق التحقيق الدولي /يونيتاد/ بخصوص جمع الأدلة عن الجرائم المرتكبة من قبل عصابات داعش الارهابية .وذكر اعلام مجلس القضاء في بيان أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل السفير البريطاني في العراق ستيفن هيكي وبحث معه تقديم الدعم لفريق التحقيق الدولي (يونيتاد) بخصوص جمع الأدلة عن الجرائم المرتكبة من قبل عصابات داعش الارهابية"./انتهى ص

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (زيدان والسفير البريطاني يبحثان دعم فريق التحقيق الدولي بشأن جرائم داعش) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (زيدان والسفير البريطاني يبحثان دعم فريق التحقيق الدولي بشأن جرائم داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).