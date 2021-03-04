عمليات بغداد تناقش الاستحضارات الامنية الخاصة بزيارة البابا

2021/03/04 | 13:02 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/عقدت قيادة عمليات بغداد مؤتمرا امنيا برئاسة قائد العمليات اللواء الركن احمد سليم بهجت ، صباح اليوم الخميس ، بحضور قادة الفرق ومدراء الاجهزة الأمنية وضباط هيئة الركن .ونـــــوقشت في المؤتمر الاستحضارات الامنية للزيارة المرتقبة لـبابا الفاتيكان فرانسيس إلى العاصمة بغداد./انتهى ص

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