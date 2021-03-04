الخزعلي يحذر من “تغول” التحالف الأميركي

2021/03/04 | 13:02 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد نائب رئيس كتلة السند الوطني في العراق فالح الخزعلي ، الخميس ، على أهمية التحرك لمواجهة التهديد الذي يشكله التحالف الدولي في العراق ، لافتا الى أن...

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