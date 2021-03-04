وزير العمل يعلن شمول 208 ألف عامل في القطاع الخاص بالضمان الاجتماعي

2021/03/04 | 13:09 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي، بالبدء بحملة تفتيش كبرى من اجل تعظيم ايرادات صندوق التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال مع اهمية نقل رسالة تثقيفية توعوية للمواطن باهمية قانون الضمان الاجتماعي، لافتا الى شمول 208 الف عامل في القطاع الخاص بالضمان الاجتماعي خلال ستة اشهر من تشكيل الحكومة.وشدد الوزير، خلال …

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