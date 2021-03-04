/ نينا / تنشـر برنامج زيارة بابا الفاتيكان الى العراق

2021/03/04 | 13:33 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / تنشر الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، البرنامج الرسمي المقرر لزيارة قداسـة الحبر الاعظم بابا الفاتيكان فرنسيس الى العراق ، والتي ستبدأ يوم غد الجمعـة .الجمعة 5 اذار 2021 روما - بغداد07:30 المغادرة بالطائرة من مطار روما / فيوميتشينو الدولي إلى بغداد14:00 الوصول الى مطار بغداد الدولي14:00 ترحيب رسمي في مطار بغداد الدولي14:10 لقاء مع رئيس الوزراء في قاعة كبار الشخصيات بمطار بغداد الدولي15:00 حفل استقبال رسمي في القصر الجمهوري ببغداد15:15 زيارة لرئيس الجمهورية في المكتب الخاص بقصر الرئاسة في بغداد15:45 لقاء مع السلطات والمجتمع المدني والهيئات الدبلوماسية في قاعة القصر الجمهوري ببغداد ، كلمة قداسة البابا16:40 لقاء مع الأساقفة والكهنة والمدينيين والأشخاص المكرسين والخطباء والمدرسين في كاتدرائية "سيدة النجاة" للسريان الكاثوليك في بغداد ، كلمة قداسة البابا .السبت 6 اذار 2021 بغداد - النجف - اور - بغداد07:45 المغادرة بالطائرة إلى النجف08:30 الوصول الى مطار النجف الاشرف09:00 زيارة الى المرجع السيد علي الحسيني السيستاني في النجف الاشرف10:00 المغادرة بالطائرة إلى الناصرية10:50 الوصول إلى مطار الناصرية11:10 اجتماع بين الأديان في سهل أور ،كلمة قداسة البابا12:30 المغادرة بالطائرة إلى بغداد13:20 الوصول الى مطار بغداد الدولي18:00 القداس المقدس في كاتدرائية القديس يوسف الكلدانية في بغداد، عظة الأب الأقدسالأحد 7 اذار 2021 بغداد - أربيل - الموصل - قرقوش - أربيل - بغداد07:15 المغادرة بالطائرة إلى أربيل08:20 الوصول إلى مطار أربيل08:20 ترحيب من قبل رئيس الإقليم والسلطات الدينية والمدنية للإقليم في مطار أربيل08:30 لقاء رئيس الاقليم في الصالة الرئاسية لكبار الشخصيات في مطار أربيل09:00 المغادرة بالطائرة المروحية إلى الموصل09:35 الوصول إلى منطقة الهبوط في الموصل10:00 صلاة النشوة لضحايا الحرب في حوش البيعة (ساحة الكنيسة) في الموصل ، صلاة الأب الأقدس10:55 المغادرة بالطائرة المروحية إلى قرقوش11:10 الوصول إلى منطقة الإنزال في قرقوش11:30 زيارة مجتمع القراقوش في كنيسة "الحبل بلا دنس" في قرقوش ، خطاب الأب الأقدس أنجيلوس12:15 نقل الى اربيل 16:00 القداس المقدس في ملعب "فرانسو حريري" في أربيل ، عظة الأب الأقدس18:10 المغادرة بالطائرة إلى بغداد19:15 الوصول الى مطار بغداد الدوليالاثنين 8 اذار 2021 بغداد - روما09:20 حفل الوداع في مطار بغداد الدولي09:40 المغادرة بالطائرة إلى روما12:55 الوصول إلى مطار روما / شيامبينو الدولي./ انتهى5

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