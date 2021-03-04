أسعار الذهب ترتفع عن أدنى مستوى في 9 أشهر

2021/03/04 | 13:33 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس متعافية من أدنى مستوى في 9 أشهر تقريبا، الذي سجلته الجلسة الماضية، لكن عائدات سندات الخزانة الأمريكية الآخذة في الارتفاع واصلت الضغط على المعدن الأصفر.وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1719.21 دولار للأونصة، بحلول الساعة 07:29 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفض لأدنى مستوياته منذ التاسع من يونيو الماضي عند 1701.40 دولار أمس الأربعاء.وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1717.50 دولار للأونصة.وبينما يعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم، فإن ارتفاع عوائد الخزانة الأمريكية في الآونة الأخيرة هدد ذلك الوضع، إذ أنه يزيد تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الأصفر […]

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