عشية سفره إلى العراق.. البابا: أزوركم حاجا من أجل المغفرة والسلام

2021/03/04 | 13:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال البابا فرنسيس الخميس، في رسالة إلى العراقيين إنه يزور بلدهم "حاجا يسوقني السلام" من أجل "المغفرة والمصالحة بعد سنين الحرب والإرهاب".

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