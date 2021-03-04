الكعبي يحدد شرطا للتصويت على موازنة 2021


الكعبي يحدد شرطا للتصويت على موازنة 2021
2021/03/04 | 13:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الكعبي يحدد شرطا للتصويت على موازنة 2021 » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 13:40

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