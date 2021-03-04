  محافظة النجف تكشف عدد الاصابات المسجلة لهذا اليوم

2021/03/04 | 13:46 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أعلنت دائرة صحة النجف، الخميس، الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الدائرة في بيان إنه “تم اجراء 2365 فحص مختبري لحالات مشتبه بها (2196بطريقة PCR و 169 بطريقة Rapid Tests)”.

وأضاف البيان أن “عدد الإصابات الجديدة بلغ 465، فيما بلغت حالات الشفاء 426، مقابل ثلاث وفيات”.

ولفتت الدائرة إلى أنه، “من بين الاصابات (17) اصابة من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف”.

وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :-

مجموع الاصابات الكلي : 34806

مجموع حالات الشفاء : 27792

مجموع الوفيات : 354

مجموع الحالات تحت العلاج : 6660

مجموع الاصابات بين المنتسبين منذ بداية الجائحة : 3006

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