المديرية العامة تعلن إطلاق العقود المرورية

2021/03/04 | 13:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت مديرية المرور العامة، الخميس، إطلاق العقود المرورية.

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وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (4 آذار 2021) إنه "تم إطلاق العقود المرورية وسيتم توزيعها للمكاتب المجازة رسمياً من قبل مديرية المرور العامة".

ولفت البيان إلى أنه "بامكان المواطنين مراجعة مجمعات التسجيل لإكمال معاملاتهم بعد جلب العقد المروري الخاص بمركباتهم".

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