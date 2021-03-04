بينهم نساء.. القبض على 7 متهمين بترويج المخدرات في ديالى (صور)

2021/03/04 | 13:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، اليوم

الخميس، القبض على (7) متهمين بتعاطي

وترويج المخدرات بينهم ثلاث نساء في

المحافظة.

القيادة قالت في بيان ورد لوكالة نون

الخبرية، ان "مفارز مديرية شرطة محافظة

ديالى ت

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