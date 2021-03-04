لُعْبَة ثقافة وسياسة

2021/03/04 | 13:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حيدر عاشور

لعِبتْ الثقافات والسياسات دورا خطيرا

في سوء تربية الضمير في العراق، خاصة

عندما استسلمت الثقافة مؤخرا للسياسة،

ففجع الناس في أمانيهم ومثلهم وهم

يسيرون خلف ما تمثل لهم القدوات

والقي

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