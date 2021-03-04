النجف تسجل 3 وفيات و465 إصابة جديدة بكورونا

2021/03/04 | 13:48 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت دائرة صحة النجف، اليوم الخميس، الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الدائرة في بيان، إنه “تم اجراء 2365 فحص مختبري لحالات مشتبه بها (2196بطريقة PCR و 169 بطريقة Rapid Tests)”.وأضاف البيان أن “عدد الإصابات الجديدة بلغ 465، فيما بلغت حالات الشفاء 426، مقابل ثلاث وفيات”.ولفتت الدائرة إلى أنه، “من بين الاصابات (17) اصابة من منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف”.وبهذا يصبح المجموع التراكمي للحالات المسجلة في محافظة النجف الاشرف كما يلي :- مجموع الاصابات الكلي : 34806 مجموع حالات الشفاء : 27792 مجموع الوفيات : 354 مجموع الحالات تحت العلاج : 6660 […]

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