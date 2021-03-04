بومبيو يعتزم العودة إلى الساحة السياسية

2021/03/04 | 13:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رفض وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو استبعاد ترشحه للانتخابات الرئاسية المقررة في عام ألفين وأربعة وعشرين في حال لم يسعَ الرئيس السابق دونالد ترمب إلى المنصب مجددا مؤكدا أنه مستعد دائما للقتال.

وقال بومبيو في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز الأميركية انه يهتم بأميركا بشدة ويرغب بالاستمرار في الدفاع عنها، على حد قوله.

وبسؤاله عن التهديدات التي تواجه الولايات المتحدة تحت إدارة الرئيس جو بايدن، أضاف بومبيو أن السياسة الخارجية في عهد الديمقراطيين انتقلت من سياسة أميركا أولا، إلى إلقاء اللوم على أميركا أولا.

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