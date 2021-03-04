زيدان وهيكي يبحثان دعم فريق التحقيق الدولي بخصوص جرائم “داعــش”

2021/03/04 | 13:51 - المصدر: قناة التغيير

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استقبل رئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان دعم فريق التحقيق الدولي بخصوص جرائم داعش مع السفير البريطاني لدى بغداد ستيفن هيكي .

القضاء قال في بيان إن زيدان استقبل هيكي وبحث معه تقديم الدعم ل‍فريق التحقيق الدولي بخصوص جمع الأدلة عن الجرائم المرتكبة من قبل داعش.

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