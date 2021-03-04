السويد.. الكشف عن هوية منفذ الهجوم بالسكين الذي تسبب بإصابة 7 أشخاص

2021/03/04 | 13:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

داهمت الشرطة السويدية شقة في بلدة فيتلاندا بجنوب البلاد في ساعة متأخرة الليلة الماضية (الأربعاء) بعد هجوم بسكين يشتبه في أن دوافعه إرهابية أسفر عن إصابة سبعة أشخاص بجروح مختلفة.

وبحسب موقع " Aftonbladet" نقلا عن مصادر مطلعة، فإن المشتبه به في الهجوم يبلغ من العمر 22 عاما من أفغانستان وصل إلى السويد في عام 2018، إذ تم تصنيف الهجوم حتى الآن على أنه محاولة قتل، ولكن يجري التحقيق في الدوافع الإرهابية المحتملة.

وذكرت صحيفة "داجنز نيهتر" أن الشرطة داهمت شقة في فيتلاندا يعتقد أنها منزل المهاجم في وقت متأخر أمس الأربعاء، وحصلت على أدلة وتحدثت إلى الجيران.



ولم تحدد الشرطة هوية المهاجم، لكنها قالت إن له سجلا لديها لارتكابه جرائم غير خطيرة.

وأصاب شاب في العشرينيات من عمره سبعة أشخاص في البلدة السويدية الصغيرة، قبل أن تطلق الشرطة الرصاص عليه وتعتقله.

وقالت الشرطة إن تفاصيل التحقيق دفعتها للنظر في دوافع إرهابية محتملة.



ويُعالج المهاجم في المستشفى.



كما تم نقل المصابين السبعة الى المستشفى لتلقي العلاج.

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