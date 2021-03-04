الكعبي يضع شرطاً أمام التصويت على الموازنة يتعلق بذي قار والمحافظات الفقيرة

2021/03/04 | 13:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادأعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب، حسن الكعبي، اليوم الخميس ( 4 آذار 2021)، ان البرلمان لن يمرر موازنة 2021 ان لم تتضمن تخصيصات مالية اضافية وكافية لذي قار والمحافظات الاشد فقرا .وقال الكعبي خلال ترؤس الاجتماع الموسع بشأن اوضاع محافظة ذي قار بحضور نواب المحافظة و وزراء المالية والتخطيط والكهرباء والصحة والنفط و الزراعة والاعمار والبلديات و العمل، الامين العام لمجلس الوزراء، ان "صندوق اعمار محافظة ذي قار مطلب اساسي مهم لن نتنازل عنه تحت اي ظرف".واشار الى انه "وسيعد خطوة اولى لمحافظات اخرى تعاني من نقص الخدمات والبنى التحتية".واضاف الكعبي، وفق بيان لمكتبه الإعلامي تلقته (بغداد اليوم)، "لن نصوت على موازنة ٢٠٢١ ان لم تتضمن تخصيصات مالية اضافية وكافية لذي قار والمحافظات الاشد فقرا".ولفت "اجتماع اليوم لم يأتي لمطالب او اغراض سياسية كتغيير منصب محافظ او غير ذلك بل لبحث سبل الاسراع بإنجاز المشاريع المتأخرة وحل المشاكل التي تعاني منها محافظة ذي قار ".واوعز الكعبي بحسب البيان لنواب محافظة ذي قار "بالتواصل العاجل مع ابناء المحافظة والتنسيق مع الجهات التنفيذية لتحقيق المطالب".

وأفاد مصدر برلماني، اليوم الخميس ( 4 آذار 2021)، بعقد اجتماع داخل مبنى مجلس النواب، حول مجريات الاحداث الأخيرة في محافظة ذي قار.

وقال المصدر، لـ(بغداد اليوم)، ان "النائب الاول لمجلس النواب، حسن الكعبي، افتتح الجلسة الخاصة بمناقشة اوضاع محافظات ذي قار بحضور نواب المحافظة".

وتابع "كما ان الاجتماع عقد بحضور الامين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، ووزراء (المالية، والتخطيط، والكهرباء، والصحة، و الزراعة، والبلديات، و العمل ".

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