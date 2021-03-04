البابا فرنسيس يبدأ الجمعة زيارة تاريخية إلى العراق هي الأولى لحبر أعظم

2021/03/04 | 14:00 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توجه البابا فرنسيس الخميس برسالة مصورة إلى العراقيين قال فيها إنه يزور بلدهم "حاجا يسوقني السلام" من أجل "المغفرة والمصالحة بعد سنين الحرب والإرهاب".



ودعا المؤمنين إلى الصلاة من أجل هذه الرحلة الأولى لحبر أعظم إلى العراق والتي يأمل من خلالها تشجيع المسيحيين الذين يتراجع عددهم على البقاء في بلدهم وتعزيز تواصله مع الإسلام.

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