الاستخبارات العسكرية تستولي على قنابر للهاون غربي نينوى

2021/03/04 | 14:00 - المصدر: السومرية نيوز

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استولت الاستخبارات العسكرية، اليوم الخميس، على قنابر للهاون في محافظة نينوى.

وقالت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "وفق معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ٢٠ وبالتعاون مع الفوج الرابع لواء المشاة ٤٣ من ضبط ١٣ قنبرة هاون ١٢٠ ملم كان الدواعش يستخدمونها كعبوات ناسفة في ناحية تل عبطة غربي نينوى".

واضاف البيان ان "مفارز هندسة الفرقة قامت بتدمير المواد موقعيا".

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