بالارقام.. شرطة بغداد تعلن حصيلة ممارساتها الامنية

2021/03/04 | 14:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة شرطة محافظة بغداد، اليوم الخميس، عن إلقاء القبض على عدد من المتهمين والمطلوبين وفق مواد وقضايا مختلفة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "مفارزها في الكرخ والرصافة ألقت القبض على عدد من المتهمين بقضايا مختلفة تنوعت بين القتل، والتزوير، والمخدرات، والنصب والاحتيال، فضلا عن تنفيذها عدد من الممارسات الأمنية الاستباقية للحد من الجريمة وتعزيز الأمن والاستقرار".

وأشارت القيادة الى تمكن مفارزها في مديرية شؤون سيطرات بغداد من ضبط (27) مخالفا مع عجلة تحمل مواد ممنوعة من الاستيراد.

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