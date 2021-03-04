نقابة الصحفيين تثمن قرار القضاء تخويل محاكم التحقيق والبداءة تلقي شكاوى و دعاوى الصحفيين

2021/03/04 | 14:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / ثمنت نقابة الصحفيين العراقيين قرار مجلس القضاء الاعلى تخويل محاكم التحقيق والبداءة تلقي الشكاوى والدعاوى التي تخص الصحفيين .وعبر نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي عن شكره وتقديره باسم الاسرة الصحفية ، لرئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان لاستجابته لطلب النقابة بتسمية محكمة تختص بقضايا النشر والاعلام./ انتهى5

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