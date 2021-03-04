الكعبي : لن نصوت على الموازنة مالم تتضمن تخصيصات اضافية لذي قار والمحافظات الاشد فقرا

2021/03/04 | 14:04 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / وجهت رئاسة البرلمان ، نواب محافظة ذي قار بالتواصل العاجل مع ابناء المحافظة والتنسيق مع الجهات التنفيذية لتحقيق المطالب .وقال نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي ، خلال اجتماع موسع لمناقشة اوضاع محافظة ذي قار ، لن نصوت على موازنة ٢٠٢١ ، ان لم تتضمن تخصيصات مالية اضافية وكافية لذي قار والمحافظات الاشد فقرا "./انتهى5

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