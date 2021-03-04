الحشد يعثر على شبكة أنفاق لـ”داعش” شرق كركوك

2021/03/04 | 14:04 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثرت قوة من فوج المهمات الخاصة الأول بالحشد الشعبي في العراق، الخميس، على شبكة أنفاق تضم كتبا مهمة جنوب شرق كركوك....

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