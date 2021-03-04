2021/03/04 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن
#سعود_سالم يسعل الكمبيوتر من البردترتعش أطرافهوتصيبه الحمى
-;-من ثقل الكلمات والصور
-;-من ضخامة الملفات
-;-من فقر الذاكرةمن ضعف المناعة وغياب الكمامةمن تقدم السن ومن الـ planned obsolescence
-;-ثم يسعل ويسعلويلعن الكوروناثم يبقإرتعاشة أخيرة
-;-تنطفيء الشاشةيختفي الصوت الخفيف
-;-وتغيب راحة اليد المفتوحة
-;-يختفي رأس السهم ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمبيوتر المصاب بالكورونا - سعود سالم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
#سعود_سالم يسعل الكمبيوتر من البردترتعش أطرافهوتصيبه الحمى
-;-من ثقل الكلمات والصور
-;-من ضخامة الملفات
-;-من فقر الذاكرةمن ضعف المناعة وغياب الكمامةمن تقدم السن ومن الـ planned obsolescence
-;-ثم يسعل ويسعلويلعن الكوروناثم يبقإرتعاشة أخيرة
-;-تنطفيء الشاشةيختفي الصوت الخفيف
-;-وتغيب راحة اليد المفتوحة
-;-يختفي رأس السهم ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكمبيوتر المصاب بالكورونا - سعود سالم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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