الكمبيوتر المصاب بالكورونا - سعود سالم

2021/03/04 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم يسعل الكمبيوتر من البردترتعش أطرافهوتصيبه الحمى -;-من ثقل الكلمات والصور -;-من ضخامة الملفات -;-من فقر الذاكرةمن ضعف المناعة وغياب الكمامةمن تقدم السن ومن الـ planned obsolescence -;-ثم يسعل ويسعلويلعن الكوروناثم يبقإرتعاشة أخيرة -;-تنطفيء الشاشةيختفي الصوت الخفيف -;-وتغيب راحة اليد المفتوحة -;-يختفي رأس السهم ......





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