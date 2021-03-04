المأزق .. ! - سعيد علام

2021/03/04 | 14:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_علام النقاط الاربع الاخطر فى وثيقة سد النهضة التى وقع عليها السيسى؟!فى 23 مارس 2015، وقع الرئيس السيسى على "وثيقة اعلان مبادئ سد النهضة"(1)، التى تشمل اربع نقاط خطيرة، شكلت المأزق الذى تدور حوله المفاوضات الحلزونية على مدى سنوات من التفاوض "محلك سر"!.النقطة الاولى، نصت على ان من حق ماك السد "منفرداً" ضبط قواعد التشغيل السنوى لسد النهضة!.النقطة الثانية، نصت على اخطار "مجرد اخطار" دولتى ......





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