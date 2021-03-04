2021/03/04 | 14:07 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الخميس، أن البرلمان لن يمرر موازنة العام الحالي، اذا لم تتضمن تخصيصات مالية اضافية لذي قار والمحافظات الاشد فقرا .وقال الكعبي خلال ترؤسه اجتماعا موسعاً خاصاً باوضاع ذي قار بحضور نواب المحافظة ووزراء المالية والتخطيط والكهرباء والصحة والنفط والزراعة والاعمار والبلديات والعمل، والأمين العام لمجلس الوزراء، إن “صندوق اعمار محافظة ذي قار مطلب اساس مهم لن نتنازل عنه تحت اي ظرف”.ورأى، أنه “خطوة اولى لمحافظات اخرى تعاني من نقص الخدمات والبنى التحتية”.وأضاف، أنه “لن يتم التصويت على موازنة العام الحالي، اذا لم تتضمن تخصيصات مالية اضافية وكافية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكعبي يضع شرطاً مقابل التصويت على الموازنة عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي يضع شرطاً مقابل التصويت على الموازنة) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي يضع شرطاً مقابل التصويت على الموازنة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).