النزاهة تكشف تفاصيل افصاح المسؤولين عن ذممهم المالية

2021/03/04 | 14:22 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة عن تفاصيل استجابة المسؤولين في المناصب الحكومية لواجب الإفصاح عن ذممهم الماليَّة لعام الفين وواحد وعشرين.

وقالت الهيئة في بيان ان نسبة إفصاح الرئاسات الثلاث مُتمثّلةً برئيس الجمهوريَّة، ورئيس الوزراء ونائبيه، ورئيس مجلس النوَّاب ونائبيه، ورئيس السلطة القضائيَّة ونائبه، ورئيس المحكمة الاتحاديَّة العليا، عن ذممهم المالية كانت هي الأعلى حيث بلغت مئة بالمئة، مقابل نسبة سبعين بالمئة وثمانية اعشار لأعضاء مجلس النواب، وثمانية وسبعين بالمئة وثلاثة أعشار للوزراء، في حين كان المحافظون الأقل افصاحا عن ذممهم المالية بنسبة لم تتجاوز ستة وأربعين بالمئة وسبعة أعشار.

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