موقف العراق الوبائي: 24 وفاة وأكثر من 5 آلاف إصابة جديدة بكورونا

2021/03/04 | 14:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس (04 آذار 2021)، الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد في عموم العراق خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبحسب بيان اليوم، سجلت الوزارة "5043 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و3396 حالة شفاء من الفيروس التاجي، و24 حالة وفاة، خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في عموم العراق 713994، بينما ارتفع معدل الشفاء الكلي إلى 650015، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات في العراق 13507.

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