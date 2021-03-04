2021/03/04 | 14:24 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- البصرةأعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الخميس (04 آذار 2021)، إحباط تهريب أدوية بشرية في منفذ ميناء أم قصر الأوسط في محافظة البصرة.

وذكر إعلام الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "هيأة المنافذ الحدودية تمكنت من إحباط محاولة تهريب ادوية بشرية متنوعة في منفذ ميناء أم قصر الأوسط".

وأضاف البيان، أن "عملية الضبط تمت استناداً إلى المعلومات الواردة من جهاز المخابرات الوطني العراقي".

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