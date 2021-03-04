انتشار أمني في الموصل قبيل ساعات من وصول البابا فرنسيس إلى العراق

2021/03/04 | 14:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شهدت مدينة الموصل انتشارا أمنيا كثيفا في شوارع المدينة تزامنا مع اقتراب موعد وصول البابا فرنسيس إلى العراق في الزيارة التي تعد الأولى من نوعها إلى البلاد والتي ستكون الموصل واحدة من ضمن محطاته.

وكشف مصدر أمني رفيع لمراسل التغيير دخول القطعات الأمنية في حالة الإنذار القصوى وذلك لتأمين الزيارة التاريخية المرتقبة، مؤكدا وصول فوج رئاسي خاص من بغداد لتأمين الموكب الذي سيجوب اقضية في الموصل.

وقال المصدر إن نينوى ستشهد حظرا شاملا للتجوال بشكل تام ولا يوجد أي استثناءات للتنقل في المدينة باستثناء المتواجدين ضمن قواطع المسؤولية من القطعات الأمنية.

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