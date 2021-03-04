الداخلية الإيرانية: تم التوصل الى اتفاق مع الداخلية العراقية من اجل التعاون الامني

2021/03/04 | 14:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارةُ الداخليةِ الإيرانيةُ عن مسوّدةِ اتفاقٍ امنيٍ بينَ طهرانَ وبغدادَ مبينةً ان ذلك جاء على خلفية زيارةِ وفدٍ عراقيٍ أمني للعاصمةِ الإيراني

وقالت الوزارةُ في بيانٍ ان المباحثاتِ بين مساعدِ وزيرِ الداخليةِ للشؤون الامنيةِ حسين ذو الفقاري ومستشارِ وزيرِ الداخليةِ العراقي عبدالحليم الفرهود أفضتْ إلى التوصلِ لاتفاقاتٍ حولَ التعاونِ الأمني في مجالات عدة .

واكد ذو الفقاري بحسب البيان ان ايرانَ لديها تعاونٌ مهمٌ مع المسؤولين العراقيين في مختلفِ القطاعاتِ ومنها على مستوى وزارة الداخلية .

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