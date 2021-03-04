الصحة تسجل 5043 إصابة جديدة بكورونا

2021/03/04 | 14:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.وقالت الوزارة في بيان، إن “عدد الإصابات بلغ 5043 حالة، مقابل شفاء 3396، فيما تم تسجيل 24 حلاة وفاة جديدة”.

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