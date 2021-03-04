برشلونة يطيح بإشبيلية ويتأهل لنهائي كأس ملك أسبانيا

2021/03/04 | 14:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]أطاح برشلونة، بنظيره إشبيلية من بطولة كأس ملك إسبانيا، بالانتصار عليه (3-0) مساء أمس الأربعاء، في إياب نصف النهائي، في ملعب كامب نو.

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