الصحة تسجل 5043 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2021/03/04 | 14:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الخميس، تسجيل 5043 اصابات جديدة بفيروس كورونا وشفاء 3396.وذكر بيان للوزارة، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أنها “سجلت 5043 اصابات جديدة بفيروس كورونا، وتماثل 3396 حالات للشفاء”.وأضاف، أن “حالات الوفاة بكورونا بلغت 24 حالة في عموم محافظات البلاد”.

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