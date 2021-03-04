2021/03/04 | 14:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان،يوم الخميس، عن تسجيل 202 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد في عموم الاقليم

وجاء في بيان الوزارة المرقم "372"، وحصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف والوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كالاتي:

1.



الفحوصات: (6232 فحصاً جديداً)

• (2387) اربيل

• (119) السليمانية

• (2425) دهوك

• (7) حلبجة

• (195) كرميان

• (19) رابرين

2.



الاصابات: (202 اصابة جديدة)

• (114) اربيل

• (36) السليمانية

• (42) دهوك

• (1) حلبجة

• (4) كرميان

• (5) رابرين

3.



الشفاء: (132 حالات شفاء جديدة)

• (51) اربيل

• (42) السليمانية

• (35) دهوك

• (0) حلبجة

• (4) كرميان

• (0) رابرين

4.



الوفيات: (1 حالة وفاة)

• (1) اربيل

• (0) السليمانية

• (0) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

5.احصائية عامة:

الحجر الصحي: 21871 (21871 مغادرة)

الفحوصات: 1208266 (433044 اربيل ، 249110 السليمانية، 518539 دهوك، 7573 حلبجة)

الاصابات: 109789 (38317 اربيل ، 31690 السليمانية، 366678 دهوك، 3104 حلبجة)

الشفاء: 104050 (36389 اربيل ، 29402 السليمانية، 35299 دهوك، 2960 حلبجة)

تحت العناية الصحية: 2144 (928 اربيل ، 582 السليمانية، 634 دهوك، 0 حلبجة)

الوفيات: 3526 (937 اربيل ، 1708 السليمانية، 738 دهوك، 143 حلبجة).

الوزارة دعت ايضا المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد فايروس كورونا والاتصال بالخط الساخن " 122" لاي حالة طارئة.

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاقليم يسجل 202 اصابة جديدة بكورونا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاقليم يسجل 202 اصابة جديدة بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).