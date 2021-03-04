لاهور شيخ جنكي يتفقد كبار السن في السليمانية

2021/03/04 | 14:35 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد لاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني يوم الخميس، اوضاع كبار السن كما تناول وجبة الافطار التي نظمتها مؤسسة مام الانسانية في السليمانية

الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، اعرب عن شكره لمديرية الرعاية الاجتماعية في السليمانية، ودورها في الاهتمام والعناية بكبار السن، مؤكدا ضرورة توفير اجواء مناسبة وحياة جديرة بتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات اللازمة لهم.

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