نائبة تتحدث عن تطورات الموازنة: غالبية القوى الكردية مع الحل باستثناء الديمقراطي

2021/03/04 | 14:35 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..اكدت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت , الخميس، عدم التوصل الى اتفاق بين الإقليم والمركز بشان الموازنة لغاية الان , مبينة ان اغلب القوى السياسية الكردية تسعى للحل من خلال موافقتها على توطين رواتب موظفي الإقليم وتسليم النفط والضرائب واردات المنافذ بسحب الدستور باستثناء الحزب الديمقراطي الكردستاني .وقالت جودت في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” دخولنا الشهر الثالث دون التوصل الى إقرار الموازنة امر معيب جدا واحراج امام الشعب وعلى البرلمان ان لايمدد اكثر للتفاوض”، داعية الى “طرح مشروع الموازنة للتصويت الأسبوع المقبل , سواء حصل اتفاق من عدمه”.وأضافت ان ” اغلب القوى السياسية الكردية تقف مع الحل الوسط والكلي وتؤيد توطين رواتب الموظفين في الإقليم وخصم النسبة التي حددها القانون بتسليم إيرادات الضرائب والمنافذ الحدوية وكذلك تسليم حصة النفط المقرره وغيرها , الا ان الطرف الوحيد والمعارض الذي اطال عرض الموازنة للتصويت فقط وهو الحزب الديمقراطي الكردستاني” .وكان عدد من النواب انتقذوا، اليوم الخميس، عدم تمرير الموازنة داخل البرلمان، بسبب عدم التوصل الى اتفاق مع الاقليم حول الملف النفطي والواردات، لافتين الى ان الموازنة قد تحسمها حوارات رؤساء الكتل السياسية.



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