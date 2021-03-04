القانونية النيابية لـ/ نينا / : لا يمكن تمرير قانون المحكمة الاتحاديـة المرسل من الحكومـة في جلسـة اليوم

2021/03/04 | 14:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / اكدت اللجنة القانونية النيابية عدم امكانية اقرار مشروع قانون المحكمة الاتحادية المدرج للتصويت في جدول اعمال جلسة مجلس النواب اليوم الخميس .وذكر عضو اللجنة النائب صائب خدر ، في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان " اللجنة القانونية أنهت مناقشة كافة مقترحات قانون المحكمة الاتحادية، وتركت الفقرات الخلافية الى مناقشات الكتل السياسية "، مشيرا الى ان " اغلب الكتل السياسية تريد تعديل القانون الحالي وليس تشريع قانون جديد للمحكمة الاتحاديـة ".واضاف ان " جدول الأعمال في جلسة اليوم ، يتضمن عرض المشروع الأصلي الذي ارسلته الحكومة وطلبت تشريعه بناء على النص الدستوري الذي يلزم تشريعه تصويت ثلثي الأعضاء " ، مبينا ان " التصويت على قانون المحكمة الاتحادية في جلسة اليوم يحتاج ثلثي اعضاء مجلس النواب وليس الأغلبية البسيطة من نصاب الحضور ".واوضح ان " تعديل القانون يحل فقط مشكلة النصاب في عدد اعضاء المحكمة الاتحادية ، وذلك بتعويض الاعضاء المتوفين والمحالين على التقاعد في الفترة الأخيرة "، مؤكدا ان " الامر رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ والمتعلق بتعديل مشروع قانون المحكمة الاتحادية هو الأقرب للقوى السياسية خلال الفصل التشريعي المقبل ".واعلن رئيس مجلس النواب ، ان جلسة اليوم الخميس ستخصص للتصويت على قانون المحكمة الاتحادية./انتهى5

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