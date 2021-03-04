صحة إقليم كردستان تحذر من تفاقم الاصابات بفايروس كورونا

2021/03/04 | 14:35 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية/نينا/حذرت وزارة الصحة في اقليم كردستان من تفاقم الاصابات بفايروس كورونا المستجد، داعية المواطنين الى المزيد من الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية.وقال سامان برزنجي وزير الصحة في مؤتمر صحفي إن اعداد الاصابات بفايروس كورونا في اقليم كردستان في تزايد، محذرا من تفاقم الاوضاع الصحية وعدم التمكن من السيطرة على الفايروس، مضيفا أن اللجنة العليا لمواجهة فايروس كورونا في اقليم كردستان ستجتمع نهاية الاسبوع الجاري، لتقييم الاوضاع الصحية، مؤكدا ان الوقاية افضل سبل لمنع تفشي كورونا من جديد./انتهى

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