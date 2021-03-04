كتائب سيد الشهداء تشرفهم.. نعم لشهداء الكرامة

2021/03/04 | 14:35 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسمان عراقيان وصلا صباح اليوم الخميس نصاب الترند العراقي هما (#كتائب_سيد_الشهداء_تشرفهم) و(#شهداء_الكرامة)..يتحدث الاول عن كتائب سيد الشهداء المقاوم...

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