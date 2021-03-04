الحوثيين: استهدفنا شركة أرامكو السعودية بصاروخ مجنح

2021/03/04 | 14:36 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن يحي سريع المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين اليمنية، العميد يحيى سريع، اليوم الخميس، استهداف شركة أرامكو السعودية في مدينة جدة.وقال سريع في تغريدة عبر تويتر، ان “القوة الصاروخية تتمكن بفضل الله من استهداف شركة أرامكو السعودية في جدة فجر اليوم بصاروخ مجنح نوع قدس 2 وكانت الإصابة دقيقة”.وأضاف “يأتي هذا الاستهداف في إطار الرد الطبيعي والمشروع على استمرار الحصار الغاشم والعدوان على شعبنا العزيز”.وفي وقت سابق، اليوم، أعلن سريع إن سلاح الجو المسير استهدف هدفا هاما في قاعدة الملك خالد بخميس مشيط بطائرة نوع قاصف 2k، لافتا إلى أن الإصابة كانت […]

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