"تهديد مباشر".. لقاءات مكثفة بين مصر والسودان لمواجهة الملء الثاني لسد النهضة

2021/03/04 | 14:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على خلاف العشر سنوات الماضية، سرعت مصر والسودان تحركاتهما في ملف سد النهضة، بلقاءات سياسية وعسكرية خلال اليومين الماضيين، قبل بدء إثيوبيا في المرحلة الثانية من ملء السد في يوليو القادم.

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