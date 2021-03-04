العلاقات النيابية: بعض الاحزاب مشتركة في الحكومة وتعيش دور المعارضة بلقاءاتها الخارجية

2021/03/04 | 14:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/خاص..

انتقدت لجنة العلاقات النيابية، الخميس، عمل الاحزاب العراقية الموجودة على الساحة، مبينا انها لازالت تعيش دور المعارضة وتلتقي بدول خارجية.

وقال عضو لجنة العلاقات مختار الموسوي لـ/المعلومة/ ان “اغلب الاحزاب العراقية مشتركة بالحكومة ولديها تمثيل وزاري ونيابي ومناصب عديدة”.

واضاف ان “ذات الاحزاب لازالت تعيش دور المعارضة وتلتقي بدول خارجية وتخابر واتفاقات وبعضها حتى تحيك مؤامرات على العملية السياسية في البلاد”.

واوضح ان “الخلل يكمن في ضعف وزارة الخارجية التي يجب ان تنظم عمل الاحزاب ولقاءاتها الخارجية ونشاطها مع الدول الاجنبية”.انتهى25و

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