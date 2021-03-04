2021/03/04 | 14:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، الخميس، الموقف الوبائي الخاص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (4 آذار 2021)، إنها "سجلت 202 مئتين وإصابتين، توزعت على هذا النحو الاتي:

114 أربيل

36 السليمانية

42 دهوك

1 حلبجة

4 كرميان

5 رابرين

ليصل إجمالي عدد الإصابات إلى 109789 إصابة".

وأضاف البيان أن "عدد الحالات التي تماثلت للشفاء خلال 24 ساعة مضت بلغ 132 موزعة كالاتي:

51 أربيل

42 السليمانية

35 دهوك

4 كرميان

ليصل مجموع المتعافين إلى 104050".

ولفت البيان، إلى ان الاقليم سجل حالة وفاة واحدة خلال آخر 24 ساعة ليصل عدد حالات الوفيات الكلي عند 3526".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حالة وفاة واحدة وأكثر من 200 إصابة جديدة بكورونا في إقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حالة وفاة واحدة وأكثر من 200 إصابة جديدة بكورونا في إقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).