أمازون تفتتح متجر بقالة دون أمين صندوق في لندن

2021/03/04 | 14:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة..

افتتحت شركة أمازون أول متجر للبقالة دون أمين صندوق لها Amazon Fresh خارج الولايات المتحدة في لندن بالمملكة المتحدة.

ويستخدم المتجر تقنية Just Walk Out الخاصة بالشركة، التي تتيح للعملاء انتقاء العناصر من الأرفف وإخراجها من المتجر دون الحاجة إلى التوقف والدفع لأمين الصندوق.

وتتم معالجة الفواتير تلقائيًا، لكنها تتطلب من العملاء مسح تطبيق أمازون الخاص بهم للدخول.

ويمثل الإطلاق توسعًا كبيرًا لمبادرة المتاجر دون أمين صندوق في أمازون.

وظهرت التكنولوجيا الداعمة للمتاجر، التي تستخدم الكاميرات لتتبع المتسوقين ومشترياتهم، للمرة الأولى في متجر Amazon Go الأول في سياتل في عام 2016.

ويوجد الآن أكثر من عشرين متجرًا من متاجر Amazon Go في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وتوسعت المبادرة في العام الماضي مع متجر بقالة أكبر يسمى Amazon Go Grocery.

وتقول أمازون: يخزن متجر لندن مجموعة من البقالة والوجبات الطازجة، وهناك أيضًا طعام ساخن يتم تحضيره في المتجر ويباع تحت علامة أمازون التجارية، والهدف من ذلك أن نقدم للعملاء كل ما يريدونه من متجر البقالة المحلي في منطقتهم.

وافتتح المتجر أبوابه في الساعة 7 صباحًا هذا الصباح، ويفتح أبوابه حتى الساعة 11 مساءً، سبعة أيام في الأسبوع.

ويغطي المتجر مساحة 2500 قدم مربع، مما يجعلها بحجم مماثل لمواقع Amazon Go التابعة للشركة في الولايات المتحدة، وأصغر بكثير من أول متجر بقالة Amazon Go.

وتقول الشركة: إنه من المقرر إنشاء متاجر إضافية في منطقة لندن الكبرى.

وتستخدم الشركة في المملكة المتحدة علامتها التجارية Amazon Fresh لمتجرها الذي يعمل دون أمين صندوق، بدلاً من Amazon Go كما هو الحال في الولايات المتحدة.

وتمتلك أمازون متجرًا يحمل علامة Amazon Fresh التجارية في الولايات المتحدة في لوس أنجلوس، لكنه لا يعمل دون أمين صندوق، ويعتمد بدلاً من ذلك على عربات التسوق العالية التقنية.

ولدى الشركة سلسلة من الإجراءات التي تركز على النظافة في المتجر بسبب الوباء، بحيث إن الحد الأقصى للإشغال هو 20 للسماح بالتباعد الاجتماعي، وتتوفر معدات الوقاية الشخصية والقفازات التي تستخدم لمرة واحدة عند مدخل المتجر.



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