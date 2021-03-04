2021/03/04 | 14:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح تقرير نشره موقع "Forbes"، عزم الولايات

المتحدة الأمريكية نشر نظام صواريخ

دفاعية متحرك في سوريا والعراق قريبا.

وأفاد التقرير بأن نظام الصواريخ

الدفاعية الجوية قصير المدى "أفنجر" هو

أفضل نظام متاح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة تنوي نشر منظومة دفاع جوي متحركة في سوريا والعراق) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة تنوي نشر منظومة دفاع جوي متحركة في سوريا والعراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).