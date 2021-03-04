ارهابيان من

2021/03/04 | 14:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الخميس،

القاء القبض على ارهابيين اثنين كانا

يعملان بما يسمى ديوان الغنائم في ولاية

الجزيرة بمحافظة نينوى.

وذكر بيان لجهاز الامن تلقت وكالة نون

الخبرية نسخة منه، ان "مفار

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