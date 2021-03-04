رئيس اساقفة اربيل يكشف عن سبب لقاء البابا مع السيد السيستاني

2021/03/04 | 14:49 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس أساقفة إيبارشية أربيل

الكلدانية المطران مار بشار متي وردة،

اليوم الخميس، عن سبب لقاء بابا

الفاتيكان فرانسيس بالمرجع الديني

الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني.

وقال وردة في تصريح صحافي، إن "ل

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